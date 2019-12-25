Погода в Туле 26 декабря: до -3, гололед и снег с дождем
Синоптики обещают умеренный восточный ветер и низкое давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Днём ожидается снег с дождем (менее 1 мм за сутки).
Местами слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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