В Узловой следователи проводят проверку после обрушения стены жилого дома

Фото из архива MySlo

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам будет принято процессуальное решение.

Накануне стало известно об обрушении наружной стены дома № 3 по ул. Суворова в Узловой. Здание 1951 года постройки давно было признано аварийным, но в нём до сих пор живут 12 семей.

Напомним, управляющей компании поручено до 27 декабря устранить последствия обрушения, а до Нового года жильцам предоставят благоустроенное жильё.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка случившемуся. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.