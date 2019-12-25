Фото из архива MySlo
В Узловой следователи проводят проверку после обрушения стены жилого дома
Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам будет принято процессуальное решение.
Накануне стало известно об обрушении наружной стены дома № 3 по ул. Суворова в Узловой. Здание 1951 года постройки давно было признано аварийным, но в нём до сих пор живут 12 семей.
Напомним, управляющей компании поручено до 27 декабря устранить последствия обрушения, а до Нового года жильцам предоставят благоустроенное жильё.
Сотрудниками СУ СК России по Тульской области организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка случившемуся. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.
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