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В Узловой следователи проводят проверку после обрушения стены жилого дома
Фото из архива MySlo

В Узловой следователи проводят проверку после обрушения стены жилого дома

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, по результатам будет принято процессуальное решение.

Накануне стало известно об обрушении наружной стены дома № 3 по ул. Суворова в Узловой. Здание 1951 года постройки давно было признано аварийным, но в нём до сих пор живут 12 семей.

Напомним, управляющей компании поручено до 27 декабря устранить последствия обрушения, а до Нового года жильцам предоставят благоустроенное жильё.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка случившемуся. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:30 0
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