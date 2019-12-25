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Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман

Сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы с сохранением ночью и утром 26 декабря на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 500-1000 м, местами 100-300 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения. При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, там могут находиться пешеходы и автомобили.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы! Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения. Останавливаясь на трассе, старайтесь съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам 01 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:32 +2
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