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Туляк Денис Огай стал победителем национальной премии «Выбор»

Туляк Денис Огай стал победителем национальной премии «Выбор»

Высшей наградой политтехнологов страны Денис Огай отмечен уже во второй раз. Он назывался лучшим в профессии в 2016 году.

Команда политтехнологов Агентства политического консалтинга, руководит которой Денис Огай, стала победителем номинациях конкурса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

«Выбор» — главная профессиональная премия в сфере политических технологий. В 2019 году были поданы 52 заявки в 11 номинациях, что стало рекордом за пятилетнюю историю премии. Торжественная церемония награждения проходила в Общественной палате РФ.

В номинации «Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или блог кандидата (партии)» диплом 1 степени за проект «Личная страница в социальных сетях кандидата Ольги Шараповой» получили Денис Огай, Антон Колесник, Марина Кодаченко и Оксана Тараненко. Они, по мнению профессионального жюри, показали высокий уровень работы в интернете для продвижения кандидата в Мосгордуму. Также Агентство попало в топ-3 в номинации «Новые инструменты избирательной кампании» с проектом «Этому городу нужен новый герой», реализованный на выборах в Тульскую областную Думу.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 13:11 0
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