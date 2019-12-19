Комитет имущественных и земельных отношений Тулы возглавил Андрей Слепцов

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы возглавил Андрей Слепцов. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

До назначения на эту должность Андрей Владимирович работал директором государственного учреждения Тульской области «Областное бюро технической инвентаризации».

Ранее КИЗО возглавляла Манана Двали, однако в августе 2019 года она покинула эту должность.