Центр Тулы замер в огромной пробке

Фото из архива MySlo

Скорость движения на основных улицах не превышает 7 км/ч.

В центральной части Тулы серьёзно затруднено движение – огромные пробки наблюдаются на проспекте Ленина (от ост. «Стадион» до ул. Советской), на Красноармейском проспекте, улицах Советской, Оборонной, Староникитской, Первомайской, Демонстрации, Мосина и других.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения в центре города на момент публикации не превышает 7 км/ч, пробки достигают 8 баллов. По возможности переждите час пик, либо выбирайте альтернативные пути.