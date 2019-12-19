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Центр Тулы замер в огромной пробке
Фото из архива MySlo

Центр Тулы замер в огромной пробке

Скорость движения на основных улицах не превышает 7 км/ч.

В центральной части Тулы серьёзно затруднено движение – огромные пробки наблюдаются на проспекте Ленина (от ост. «Стадион» до ул. Советской), на Красноармейском проспекте, улицах Советской, Оборонной, Староникитской, Первомайской, Демонстрации, Мосина и других.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения в центре города на момент публикации не превышает 7 км/ч, пробки достигают 8 баллов. По возможности переждите час пик, либо выбирайте альтернативные пути.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:43 +7
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Тула

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