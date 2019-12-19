Фото из архива Myslo.
В Туле рожденным в декабре малышам свидетельство о рождении вручат Дед Мороз и Снегурочка
Новогодняя церемония регистрации рождения пройдет 20 декабря.
В Туле 20 декабря состоится торжественная церемония регистрации рождения юных жителей Тулы, приуроченная к новогодним праздникам.
В праздничном мероприятии примут участие три счастливые семьи, ставшие родителями в декабре уходящего года. Вручать первый государственный документ — свидетельство о рождении, — а также памятные подарки для новорожденных будут Дед Мороз и Снегурочка.
Церемония состоится в 11.30 в отделе по регистрации рождения, установления отцовства и усыновления комитета ЗАГС администрации Тулы на пр. Ленина, 91.
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