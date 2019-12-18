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Более 40 тысяч жителей Тульской области из-за долгов не смогут встретить Новый год за рубежом

Более 40 тысяч жителей Тульской области из-за долгов не смогут встретить Новый год за рубежом

В преддверии длинных праздников судебные приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах».

В пятницу, 20 декабря,  состоится общероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Она проводится в преддверии новогодних каникул, когда многие планируют выезд за границу. Из-за непогашенных задолженностей поездка может не состояться. В праве выезда за пределы Российской Федерации ограничено 41 тыс. жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности.

Постановление о временном ограничении на выезд должника из страны выносится, если сумма задолженности по исполнительным документам превышает 30 тысяч рублей. Если дело касается исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, для введения ограничения сумма долга должна быть более 10 тысяч рублей.

Восстановить ограниченные права можно только после полного погашения задолженности. В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы расскажут тулякам о способах получения информации о наличии задолженности и помогут погасить долги.

В пятницу, 20 декабря, с 13.00 до 16.00, мобильные пункты судебных приставов будут работать в тульских МФЦ в домах № 63 и 97 по проспекту Ленина, а с 14.00 до 17.00 приставы будут работать в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10) и в ТЦ «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1А).

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:34 −2
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