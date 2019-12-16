Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды
Ее начали раздавать с 6 утра.
Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе будет осуществляться с 6 утра по всем перечисленным адресам:
Центральный округ:
— ул. Перекопская, 7,
— ул. Кауля, 7,
— ул. Руднева, 72,
— ул. Рязанская, 32,
— ул. Руднева, 53,
— пр. Ленина, 131,
— пр. Ленина, 143,
— ул. Михеева, 8,
— ул. Новомосковская, 11,
— ул. Кауля, 11.
Привокзальный округ:
— ул. Кабакова, 79,
— ул. Жукова, 14,
— 18-й проезд,
— Одоевское шоссе, 30,
— ул. Прокудина, 7,
— ул. Дм. Ульянова, 20,
— ул. Макаренко, 15,
— ул. Серебровская, 12,
— ул. Седова, 2,
— ул. Седова, 25,
— ул. Ген. Маргелова, 1,
— ул. Серебровская, 16.
Советский округ:
— ул. Революции, 10,
— ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
— ул. Фрунзе, 6,
Ул. Смидович, 2,
— ул. Халтурина, 10,
— ул. Мира, 16,
— ул. Вересаева, 18,
— ул. Сойфера, 19,
— ул. Болдина, 114,
— ул. Вересаева, 7,
— ул. Ф. Энгельса, 114,
— пр. Ленина, 74,
— ул. Сойфера, 6,
— ул. Бундурина, 38.
С 9 утра раздача воды также начнется по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.
С 6 утра дополнительно будет организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.
Напомним, 15 декабря в районе д. Фёдоровка на водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части города наблюдаются перебои с водой.
По состоян на 6:00 часов утра 16 декабря аварийный участок заменён, завершены сварочные работы. Специалисты приступили к заполнению системы.
Полностью завершить работы планируют к 12.00.