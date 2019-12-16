новости
новости
Регистрация
Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды

Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды

Ее начали раздавать с 6 утра.

Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе будет осуществляться с 6 утра по всем перечисленным адресам:

Центральный округ:

— ул. Перекопская, 7,
— ул. Кауля, 7,
— ул. Руднева, 72,
— ул. Рязанская, 32,
— ул. Руднева, 53,
— пр. Ленина, 131,
— пр. Ленина, 143,
— ул. Михеева, 8,
— ул. Новомосковская, 11,
— ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

— ул. Кабакова, 79,
— ул. Жукова, 14,
— 18-й проезд,
— Одоевское шоссе, 30,
— ул. Прокудина, 7,
— ул. Дм. Ульянова, 20,
— ул. Макаренко, 15,
— ул. Серебровская, 12,
— ул. Седова, 2,
— ул. Седова, 25,
— ул. Ген. Маргелова, 1,
— ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

— ул. Революции, 10,
— ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
— ул. Фрунзе, 6,
Ул. Смидович, 2,
— ул. Халтурина, 10,
— ул. Мира, 16,
— ул. Вересаева, 18,
— ул. Сойфера, 19,
— ул. Болдина, 114,
— ул. Вересаева, 7,
— ул. Ф. Энгельса, 114,
— пр. Ленина, 74,
— ул. Сойфера, 6,
— ул. Бундурина, 38.

С 9 утра раздача воды также начнется по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.

С 6 утра дополнительно будет организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.

Напомним, 15 декабря в районе д. Фёдоровка на водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части города наблюдаются перебои с водой.

 

По состоян на 6:00 часов утра 16 декабря аварийный участок заменён, завершены сварочные работы. Специалисты  приступили к  заполнению системы. 

Полностью завершить работы планируют к 12.00.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 07:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коммунальная аварияраздача воды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 16 декабря: до +4 градусов, сильный ветер и осадки
Погода в Туле 16 декабря: до +4 градусов, сильный ветер и осадки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.