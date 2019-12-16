Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды

Раздача питьевой и технической воды в пунктах «Ключ здоровья» в связи с повреждением участка водовода на Масловско-Песоченском водозаборе будет осуществляться с 6 утра по всем перечисленным адресам:



Центральный округ:



— ул. Перекопская, 7,

— ул. Кауля, 7,

— ул. Руднева, 72,

— ул. Рязанская, 32,

— ул. Руднева, 53,

— пр. Ленина, 131,

— пр. Ленина, 143,

— ул. Михеева, 8,

— ул. Новомосковская, 11,

— ул. Кауля, 11.



Привокзальный округ:



— ул. Кабакова, 79,

— ул. Жукова, 14,

— 18-й проезд,

— Одоевское шоссе, 30,

— ул. Прокудина, 7,

— ул. Дм. Ульянова, 20,

— ул. Макаренко, 15,

— ул. Серебровская, 12,

— ул. Седова, 2,

— ул. Седова, 25,

— ул. Ген. Маргелова, 1,

— ул. Серебровская, 16.



Советский округ:



— ул. Революции, 10,

— ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,

— ул. Фрунзе, 6,

Ул. Смидович, 2,

— ул. Халтурина, 10,

— ул. Мира, 16,

— ул. Вересаева, 18,

— ул. Сойфера, 19,

— ул. Болдина, 114,

— ул. Вересаева, 7,

— ул. Ф. Энгельса, 114,

— пр. Ленина, 74,

— ул. Сойфера, 6,

— ул. Бундурина, 38.



С 9 утра раздача воды также начнется по адресам: ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.



С 6 утра дополнительно будет организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам: ул. Седова, 25, п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1, д. Федоровка (к магазину), рынок «Салют», ул. Мира, 16, сквер Славянский, п. Скуратово, п. Южный.



Напомним, 15 декабря в районе д. Фёдоровка на водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части города наблюдаются перебои с водой.

По состоян на 6:00 часов утра 16 декабря аварийный участок заменён, завершены сварочные работы. Специалисты приступили к заполнению системы.



Полностью завершить работы планируют к 12.00.