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Туляков приглашают присоединиться к проекту «Солдатские письма. Читаем вместе»

Туляков приглашают присоединиться к проекту «Солдатские письма. Читаем вместе»

Прием заявок продлится до середины февраля 2020 года.

В Тульской области стартовал военно-патриотический проект «Солдатские письма. Читаем вместе». Главная его цель — озвучить историю Великой Отечественной войны через строки фронтовых писем, прочитанных потомками солдат-победителей, и сформировать у молодого поколения туляков чувство уважения к героям Великой Отечественной войны.

Фронтовые письма — уникальные документы и источники информации, по которым можно читать историю нашей Победы, личную историю солдата, детали и сюжеты военной повседневности. В пожелтевших от времени письмах сосредоточен целый пласт бесценных исторических хроник, запечатленных теми, кто жил и воевал во имя Победы.

Жители Тульской области смогут сообщить о желании прочитать фронтовое письмо своего героического предка по электронной почте polk@71region.ru. Журналисты, присоединившиеся к проекту, создадут аудио-очерки и статьи для последующих публикаций в печатных и электронных СМИ региона.

Прием заявок от жителей Тульской области в военно-патриотическом проекте продлится до середины февраля 2020 года.

С 1 апреля 2020 года будет открыта выставка солдатских писем и историй в Тульском кремле, в музее военно-исторической истории. Оставить заявку на участие можно по телефону 77−49−36.

 

Организаторы проекта: Тульское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Тульский военно-исторический музей, «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области. При поддержке регионального министерства образования и министерства культуры.

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