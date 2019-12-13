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Тулячка убила нового знакомого за его аморальное поведение

Тулячка убила нового знакомого за его аморальное поведение

В суде женщина признала вину и раскаялась.

Пролетарский районный суд вынес приговор в отношении 28-летней женщины. Она признана виновной убийстве.

Как установлено в ходе судебного следствия, 6 сентября 2019 года женщина у себя дома распивала горячительные напитки вместе со своим новым знакомым. Опьянев, гость стал вести себя аморально — тогда женщина взяла нож и ударила им собутыльника в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, фигурантка уголовного дела вину в совершенном преступлении признала и в содеянном раскаялась.

Суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:13 +2
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