В Туле пройдет фестиваль креативных ёлок

Фото пресс-службы администрации Тулы, галерея – Алексей Пирязев.

Стать участником фестиваля креативных ёлок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2-х метров и выполнена из устойчивых конструкций.

Монтаж ёлок на улице Металлистов в Туле будет проходить с 23 по 26 декабря. Презентация ёлок состоится 27 декабря в 16.30. Итоги фестиваля подведут 7 января 2020 года.

Заявки на участие необходимо подать до 20 декабря этого года.

Положение о фестивале елок и образец заявки по ссылке.

В прошлом году в Туле на улице Металлистов проходил фестиваль корпоративных ёлочек. Посмотрите, какие необычные!