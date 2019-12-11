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В Туле пройдет фестиваль креативных ёлок
Фото пресс-службы администрации Тулы, галерея – Алексей Пирязев.

В Туле пройдет фестиваль креативных ёлок

Городские власти предлагают тулякам принять участие в создании необычных новогодних деревьев.

Стать участником фестиваля креативных ёлок может любой желающий: просто увлеченный человек, семья, компания друзей и юридические организации. Из какого материала будет создана новогодняя красавица и каким будет ее украшение, автор решает самостоятельно. Главное, чтобы ёлка была высотой не менее 2-х метров и выполнена из устойчивых конструкций.

Монтаж ёлок на улице Металлистов в Туле будет проходить с 23 по 26 декабря. Презентация ёлок состоится 27 декабря в 16.30. Итоги фестиваля подведут 7 января 2020 года.

Заявки на участие необходимо подать до 20 декабря этого года.

Положение о фестивале елок и образец заявки по ссылке.

В прошлом году в Туле на улице Металлистов проходил фестиваль корпоративных ёлочек. Посмотрите, какие необычные!

 
 
Галерея
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 1
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 2
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 3
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 4
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 5
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 6
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 7
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 8
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 9
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 10
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 11
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 12
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 13
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 14
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 15
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 16
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 17
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 18
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 19
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 20
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 21
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 22
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 23
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 24
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 25
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 26
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 27
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 28
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 29
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 30
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 31
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 32
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 33
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 34
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 35
Корпоративные елки на ул. Металлистов, Фото: 36
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