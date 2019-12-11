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Алексей Дюмин потребовал взять на контроль выбросы на КМЗ в Туле

Алексей Дюмин потребовал взять на контроль выбросы на КМЗ в Туле

Экологическая безопасность промышленных предприятий стала основной темой совещания, состоявшегося накануне в АО «Тулачермет».

Участники заседания — руководители основных предприятий региона. Они отчитались перед губернатором Алексеем Дюминым о проводимой работе для снижения влияния промышленных производств на окружающую среду.
 
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов в ходе совещания отметил, что регулярно от туляков поступают жалобы на работу Косогорского металлургического завода, в частности, на выбросы — рыжие облака пыли.
 
 
Генеральный директор Косогорского металлургического завода Сергей Киреев на это ответил, что предприятие занимается решением данной проблемы и ведёт масштабную реконструкцию. Насчет выбросов Киреев пояснил, что они безопасны и не влияют на здоровье граждан, это часть технологии производства и раз в полгода выбросы случаются:
 
– Мы в год выбрасываем 4-6 тонн пыли. Мы решаем эту проблему, монтируем установку пылеподавления, а также планируем купить туманогенератор. Стоимость оборудования — 10 млн рублей. На это нам понадобится ещё 5 месяцев, в 2020 году завершим.
 
Глава региона с такой оценкой безопасности не согласился. Он заявил, что проведённые лабораторные исследования не подтверждают это, и потребовал, чтобы монтаж был проведён максимально оперативно:
 
– Экономить на здоровье туляков не нужно. Подобные ситуации не должны повторяться, решить эту проблему необходимо в кратчайшие сроки, — сказал глава региона.
 
Также он попросил руководителя Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Александра Богуша ужесточить контроль за деятельностью КМЗ.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:00 +4
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