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На тульских дорогах будут ловить пьяных и тех, кто неправильно перевозит детей
Image by Andrew Khoroshavin from Pixabay

На тульских дорогах будут ловить пьяных и тех, кто неправильно перевозит детей

ГИБДД проведет несколько рейдов, направленных на профилактику безопасности.

Региональная Госавтоинспекция сообщает, что с 6 по 19 декабря в области проводятся и будут проводиться профилактические рейды. Так, на 14 декабря запланировано рейдовое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность», а на 15-е — «Нетрезвый водитель».

В первом случае сотрудники ГИБДД намерены снизить аварийность и количество ДТП с участием детей, а во втором — отловить некоторое количество любителей сесть за руль в нетрезвом состоянии.

«Кроме того, сотрудниками ДПС с 9 по 22 декабря в целях профилактики аварийности с участием пешеходов на территории областного центра проводится мероприятие «Внимание, пешеход!»», — отметили в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 0
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