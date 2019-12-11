7 вопросов о подключении и обслуживании газового оборудования

Фото предоставлено пресс-службой АО «Тулагоргаз».

Специалисты компании «Тулагоргаз» ответили на вопросы о безопасном пользовании газовыми плитами, колонками и котлами.

Нарушения при эксплуатации газового оборудования могут стать причиной

отравления угарным газом или даже привести к взрыву. Поэтому очень важно соблюдать правила пользования газовыми приборами, знать, когда и кто должен их проверять и что делать, если прибор сломался.

1. Кто несет ответственность за состояние оборудования?

Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд

регулируется инструкцией Минстроя, вступившей в силу в 2018 году. В ней, в

частности, более четко прописано, кто за что отвечает.

Управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, несет

ответственность за состояние внутридомового газового оборудования, которое относится к общему имуществу. За внутриквартирное оборудование отвечает лично собственник.

Чтобы было понятнее, зона ответственности управляющей компании –

общие газовые стояки в подъезде. Также УК отвечает за состояние дымовых и вентиляционных каналов.

За состоянием газового оборудования в квартире (внутриквартирная

газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа) обязаны следить собственники (пользователи) жилого помещения.

Важный момент! Обязаны следить – не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено. Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника квартиры заключен договор. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз». 2. Что чаще всего приводит к ЧП? Чаще всего к аварийным ситуациям приводит несоблюдение собственниками элементарных правил газовой безопасности: включенная плита оставлена без присмотра или плита используется для обогрева помещения, к газовым трубам подвешены веревки для сушки белья, закрыта вентиляция, отсутствует договор на техническое обслуживание или ТО не проводилось два года и более и т.д. Нередко серьезные нарушения допускают люди совсем не нищие. Классический случай – перепланировка, в ходе которой на кухне меняется или передвигается оборудование без всякого согласования со специалистами, зачастую силами «народных умельцев». Дизайн для потребителей стал более важным, чем вопросы безопасности. Специалисты «Тулагоргаза» часто сталкиваются с недоумением и недовольством со стороны граждан, когда происходит правомерное отключение газа в тех квартирах, где использование газового оборудования не соответствует нормам и угрожает жизни. 3. За какие нарушения могут приостановить подачу газа? Самовольная перестановка газовой плиты из помещения кухни на балкон.

Нарушения системы дымоудаления. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода – нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов. Кроме того, нельзя использовать газопроводы для сушки белья.

Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом. Газовая колонка установлена в шкафу, что затрудняет проведение технического обслуживания и ремонта. Не обеспечен приток воздуха для нормальной работы газового прибора. Расстояние между корпусом колонки и стенками шкафа должно быть не менее 10 см.

Эксплуатация газовой колонки, отработавшей нормативный срок эксплуатации, установленный изготовителем.

Подключение вытяжного зонта к системе дымоудаления. Данная конструкция категорически запрещена к эксплуатации. Кроме того, одновременное пользование газовой колонкой и вытяжкой может привести к отравлению угарным газом.

Самовольный перемонтаж газовой разводки.

Отсутствие контроля со стороны собственника за состоянием газового оборудования и дымоотводящей трубы (выявлено при проведении технического обслуживания газового оборудования. Отсутствие герметичного соединения между дымоходом и дымоотводящей трубой могло привести к трагедии).

4. Как обнаружить утечку газа?

По запаху.

По звуку (характерное шипение).

(характерное шипение). При помощи мыльного раствора. Если есть подозрение, что утечка – в месте резьбового соединения, пузырьки засвидетельствуют, что подозрения имеют основания.

Нельзя ни в коем случае пытаться обнаружить место утечки с помощью

зажженной спички, зажигалки или любого другого огня. Если утечка

действительно есть, взрыв будет обеспечен!

5. Что делать, если пахнет газом в квартире или подъезде?

6. Как обеспечить безопасность в квартире?

Ежегодно проводить техническое обслуживание газовых приборов. Даже

если у вас новое оборудование, независимо от гарантийного срока ТО проводится ежегодно. Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договоры на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.

Неукоснительно соблюдать правила безопасной эксплуатации газовых

приборов:

Перед включением газовых приборов проверять тягу. Пользоваться газовыми приборами ТОЛЬКО при открытой форточке или фрамуге окна. Не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой. Не закрывать решетку вентиляционного канала. Не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов. Не отапливать помещение газовой плитой. Не оставлять включенный газ без присмотра. Не разрешать пользоваться газом детям-дошкольникам или людям, которые никогда с газом дела не имели и не знают правил безопасности.

7. Что делать, если в день проведения технического обслуживания никого не будет дома?

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы,

техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут

заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время

по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.