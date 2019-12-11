7 вопросов о подключении и обслуживании газового оборудования
Специалисты компании «Тулагоргаз» ответили на вопросы о безопасном пользовании газовыми плитами, колонками и котлами.
1. Кто несет ответственность за состояние оборудования?
Обязаны следить – не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено. Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника квартиры заключен договор. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз».
2. Что чаще всего приводит к ЧП?
3. За какие нарушения могут приостановить подачу газа?
- Самовольная перестановка газовой плиты из помещения кухни на балкон.
- Нарушения системы дымоудаления. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода – нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов. Кроме того, нельзя использовать газопроводы для сушки белья.
- Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом. Газовая колонка установлена в шкафу, что затрудняет проведение технического обслуживания и ремонта. Не обеспечен приток воздуха для нормальной работы газового прибора. Расстояние между корпусом колонки и стенками шкафа должно быть не менее 10 см.
- Эксплуатация газовой колонки, отработавшей нормативный срок эксплуатации, установленный изготовителем.
- Подключение вытяжного зонта к системе дымоудаления. Данная конструкция категорически запрещена к эксплуатации. Кроме того, одновременное пользование газовой колонкой и вытяжкой может привести к отравлению угарным газом.
- Самовольный перемонтаж газовой разводки.
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Отсутствие контроля со стороны собственника за состоянием газового оборудования и дымоотводящей трубы (выявлено при проведении технического обслуживания газового оборудования. Отсутствие герметичного соединения между дымоходом и дымоотводящей трубой могло привести к трагедии).
4. Как обнаружить утечку газа?
- По запаху.
- По звуку (характерное шипение).
- При помощи мыльного раствора. Если есть подозрение, что утечка – в месте резьбового соединения, пузырьки засвидетельствуют, что подозрения имеют основания.
Нельзя ни в коем случае пытаться обнаружить место утечки с помощью
зажженной спички, зажигалки или любого другого огня. Если утечка
действительно есть, взрыв будет обеспечен!
5. Что делать, если пахнет газом в квартире или подъезде?
6. Как обеспечить безопасность в квартире?
- Перед включением газовых приборов проверять тягу.
- Пользоваться газовыми приборами ТОЛЬКО при открытой форточке или фрамуге окна.
- Не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой.
- Не закрывать решетку вентиляционного канала.
- Не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
- Не отапливать помещение газовой плитой.
- Не оставлять включенный газ без присмотра.
- Не разрешать пользоваться газом детям-дошкольникам или людям, которые никогда с газом дела не имели и не знают правил безопасности.
7. Что делать, если в день проведения технического обслуживания никого не будет дома?
Исправное газовое оборудование – залог безопасности. Берегитене только кошелек, но и жизнь – свою и соседей!