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7 вопросов о подключении и обслуживании газового оборудования
Фото предоставлено пресс-службой АО «Тулагоргаз».

7 вопросов о подключении и обслуживании газового оборудования

Специалисты компании «Тулагоргаз» ответили на вопросы о безопасном пользовании газовыми плитами, колонками и котлами.

Нарушения при эксплуатации газового оборудования могут стать причиной
отравления угарным газом или даже привести к взрыву. Поэтому очень важно соблюдать правила пользования газовыми приборами, знать, когда и кто должен их проверять и что делать, если прибор сломался.

1. Кто несет ответственность за состояние оборудования?

Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд
регулируется инструкцией Минстроя, вступившей в силу в 2018 году. В ней, в
частности, более четко прописано, кто за что отвечает.
 
Управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом, несет
ответственность за состояние внутридомового газового оборудования, которое относится к общему имуществу. За внутриквартирное оборудование отвечает лично собственник.
 
Чтобы было понятнее, зона ответственности управляющей компании –
общие газовые стояки в подъезде. Также УК отвечает за состояние дымовых и вентиляционных каналов.
 
За состоянием газового оборудования в квартире (внутриквартирная
газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа) обязаны следить собственники (пользователи) жилого помещения.
 
Важный момент!

Обязаны следить – не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено. Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника квартиры заключен договор. В Туле такой организацией является АО «Тулагоргаз».

 

2. Что чаще всего приводит к ЧП?

Чаще всего к аварийным ситуациям приводит несоблюдение
собственниками элементарных правил газовой безопасности: включенная плита оставлена без присмотра или плита используется для обогрева помещения, к газовым трубам подвешены веревки для сушки белья, закрыта вентиляция, отсутствует договор на техническое обслуживание или ТО не проводилось два года и более и т.д.
 
Нередко серьезные нарушения допускают люди совсем не нищие.
Классический случай – перепланировка, в ходе которой на кухне меняется или передвигается оборудование без всякого согласования со специалистами, зачастую силами «народных умельцев».
 
Дизайн для потребителей стал более важным, чем вопросы безопасности.
Специалисты «Тулагоргаза» часто сталкиваются с недоумением и недовольством со стороны граждан, когда происходит правомерное отключение газа в тех квартирах, где использование газового оборудования не соответствует нормам и угрожает жизни.
 

3. За какие нарушения могут приостановить подачу газа?

  1. Самовольная перестановка газовой плиты из помещения кухни на балкон.
 
  1.  Нарушения системы дымоудаления. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода – нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов. Кроме того, нельзя использовать газопроводы для сушки белья.

  1.  Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом. Газовая колонка установлена в шкафу, что затрудняет проведение технического обслуживания и ремонта. Не обеспечен приток воздуха для нормальной работы газового прибора. Расстояние между корпусом колонки и стенками шкафа должно быть не менее 10 см.

  1. Эксплуатация газовой колонки, отработавшей нормативный срок эксплуатации, установленный изготовителем.

  1.  Подключение вытяжного зонта к системе дымоудаления. Данная конструкция категорически запрещена к эксплуатации. Кроме того, одновременное пользование газовой колонкой и вытяжкой может привести к отравлению угарным газом.

  1.  Самовольный перемонтаж газовой разводки.

  1. Отсутствие контроля со стороны собственника за состоянием газового оборудования и дымоотводящей трубы (выявлено при проведении технического обслуживания газового оборудования. Отсутствие герметичного соединения между дымоходом и дымоотводящей трубой могло привести к трагедии).

4. Как обнаружить утечку газа?

  • По запаху.
  • По звуку (характерное шипение).
  • При помощи мыльного раствора. Если есть подозрение, что утечка – в месте резьбового соединения, пузырьки засвидетельствуют, что подозрения имеют основания.

Нельзя ни в коем случае пытаться обнаружить место утечки с помощью
зажженной спички, зажигалки или любого другого огня. Если утечка
действительно есть, взрыв будет обеспечен!

5. Что делать, если пахнет газом в квартире или подъезде?

6. Как обеспечить безопасность в квартире?

Ежегодно проводить техническое обслуживание газовых приборов. Даже
если у вас новое оборудование, независимо от гарантийного срока ТО проводится ежегодно. Статистика подтверждает: количество происшествий в квартирах и домах, владельцы которых заключили договоры на техобслуживание, в 10 раз меньше, чем в тех, кто годами не пускает газовиков.
 
Неукоснительно соблюдать правила безопасной эксплуатации газовых
приборов:
 
  1. Перед включением газовых приборов проверять тягу.
  2. Пользоваться газовыми приборами ТОЛЬКО при открытой форточке или фрамуге окна.
  3. Не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой.
  4. Не закрывать решетку вентиляционного канала.
  5. Не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
  6. Не отапливать помещение газовой плитой.
  7. Не оставлять включенный газ без присмотра.
  8. Не разрешать пользоваться газом детям-дошкольникам или людям, которые никогда с газом дела не имели и не знают правил безопасности.

7. Что делать, если в день проведения технического обслуживания никого не будет дома?

 
Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы,
техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.
 
Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут
заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время
по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте.
Исправное газовое оборудование – залог безопасности. Берегите
не только кошелек, но и жизнь – свою и соседей!
 
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Место
ТулаТульская областьАО Тулагоргаз

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