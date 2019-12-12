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Авария на время обесточила Тульскую областную больницу

Авария на время обесточила Тульскую областную больницу

По предварительной информации, рабочие случайно повредили кабель в ходе земляных работ.

О происшествии в редакцию Myslo сообщили читатели. По предварительным данным, Тульская областная клиническая больница осталась без электроэнергии. Эту информацию нам подтвердили в главном управлении Пролетарского округа и Тульских городских электросетях. 

Как сообщили в Тулгорэлектросетях, сторонняя организация в ходе несанкционированных работ случайно повредила кабель, что частично нарушило электропитание в больнице. В настоящее время проводятся работы, электроснабжение восстановлено в 11.45, была задействована резервная схема. В ТГЭС сообщили, что на месте работали сразу несколько бригад.

Начальник теруправления по Пролетарскому округу Тулы Сергей Шестаков сообщил, что он сейчас находится на месте аварии:

– В результате аварии отключился основной трансформатор. Были запущены вспомогательные силы, сейчас в больнице есть свет. На месте работают специалисты Тульских городских электрических сетей, представители теруправления, прибыл заместитель главврача больницы по жизнеобеспечению. Больница работает в штатном режиме.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:58 0
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