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В Тульской области покрытие 4G сравняется с 3G

В Тульской области покрытие 4G сравняется с 3G

Мобильный интернет 4G от Tele2 станет доступен во всех населенных пунктах, где есть сеть предыдущего поколения.

По данным Роскомнадзора, оператор уже занимает устойчивое второе место в отрасли по количеству базовых станций 4G и продолжает увеличивать отрыв от конкурентов.

Tele2 сохраняет высокие темпы строительства и в скором времени установит базовые станции 4G на каждом антенно-мачтовом сооружении в начале следующего года. В этом году оператор заключил контракты с Ericsson и Nokia о монтаже 50 000 и 35 000 базовых станций соответственно по всей России.

По данным Роскомнадзора, Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G. Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента на 675 БС, доведя общее число до 74 434. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE почти в полтора раза — на 43%.

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