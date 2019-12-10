Тульское УГИБДД переехало с Советской, 110

Фото из архива Myslo.

Обратите внимание, что дежурная часть ГИБДД осталась в прежнем здании. Но это временно. До конца года городской батальон ДПС тоже переедет.

УГИБДД по Тульской области переехало с ул. Советской, 110. Теперь Управление находится по адресу проезд Тимирязева, 13. На новом месте работает руководство ведомства и внутренние службы. По старому адресу остались дежурная часть и отделы, которые связаны с работой с гражданами. То есть, по сути, для туляков ничего не поменялось, кроме места нахождения руководящего состава УГИБДД.

Переезд объясняют «служебной необходимостью».

По нашей информации, до конца года на новое место переедут и другие службы — городской батальон, дежурная часть ГИБДД. Они будут располагаться на Косой Горе – в здании ОБ ППС на ул. М. Горького.

А на Советскую, 110 Госавтоинспекция больше не вернется.

Что будет со зданием бывшей духовной консистории на ул. Советской, пока неизвестно.

Обратите внимание, что дежурная часть ОГИБДД сейчас работает по старому адресу. Прием граждан по-прежнему ведется на ул. Советской, 110.

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