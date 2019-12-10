В таборе в Плеханово нашли незаконные врезки в водопровод

Фото «Тулагорводоканала».

Сотрудники «Тулагорводоканала» отключили эти дома от водоснабжения.

В цыганском поселении в поселке Плеханово специалисты «Тулагорводоканала» отключили от централизованной сети водоснабжения незаконные врезки. Во время этих работ на месте находились также полицейские и сотрудники городской администрации.

Как сообщается на сайте водоканала, всего было отключено три самовольно подключенных дома «путем технологического отсоединения трубопроводов».

Кроме этого, обнаружены три несанкционированных вмешательства в работу приборов учета,

– Это приведет к расчету платы за холодное водоснабжение с применением повышающего коэффициента 10 к нормативу потребления на каждого зарегистрированного в жилом доме, — отметили в «Тулагорводоканале».