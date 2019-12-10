Туляки взяли серебро на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Брянске состоялся Чемпионат ЦФО России по пауэрлифтингу. Семь из восьми представителей Тульской области на этих соревнованиях выполнили норматив мастера спорта – звание присвоено Роману Митрохину, Денису Семёнову, Ивану Бражникову, Максиму Рогову, Сергею Титову, Семену Оськину и Евгению Шаталову.

Туляк Павел Грудинин стал серебряным призёром в весовой категории свыше 120 кг, Максим Рогов взял бронзу в весовой категории 105 кг. В общекомандном зачёте команда Тулы и Тульской области заняла второе командное место. Тренируют спортсменов Иван Федотов, Виктор Ефимов, Николай Казанцев, Никита Макеев и Александр Ивегеш.