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Туляки взяли серебро на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки взяли серебро на чемпионате ЦФО по пауэрлифтингу

В состав региональной мужской сборной вошли 8 спортсменов.

В Брянске состоялся Чемпионат ЦФО России по пауэрлифтингу. Семь из восьми представителей Тульской области на этих соревнованиях выполнили норматив мастера спорта – звание присвоено Роману Митрохину, Денису Семёнову, Ивану Бражникову, Максиму Рогову, Сергею Титову, Семену Оськину и Евгению Шаталову.

Туляк Павел Грудинин стал серебряным призёром в весовой категории свыше 120 кг, Максим Рогов взял бронзу в весовой категории 105 кг. В общекомандном зачёте команда Тулы и Тульской области заняла второе командное место. Тренируют спортсменов Иван Федотов, Виктор Ефимов, Николай Казанцев, Никита Макеев и Александр Ивегеш.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +2
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