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Жители Тулы смогут попасть на приём к чиновникам областного минсельхоза

Жители Тулы смогут попасть на приём к чиновникам областного минсельхоза

Мероприятие пройдёт в режиме видеосвязи в среду, 25 декабря, в территориальных администрациях.

К заместителю министра сельского хозяйства Тульской области Андрею Жаворонкову туляки смогут обратиться по вопросам реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Тульской области», а также по общим вопросам деятельности ведомства.

Начальник отдела государственной поддержки и реализации программ Екатерина Квасова проконсультирует граждан по вопросам финансирования отраслей агропромышленного комплекса, малых форм хозяйствования и развития сельскохозяйственной и потребительской кооперации.

Начальник отдела растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности Ирина Григорьева ответит на вопросы о развитии животноводства и племенного дела, о рыболовстве, пчеловодстве и растениеводстве.

Предварительная запись на приём проводится по телефону: 30-62-75.

В день приёма граждане приходят в администрацию по месту жительства, где будет установлена система видеоконференцсвязи. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 +1
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