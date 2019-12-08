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Тульские пловцы привезли 8 медалей из Венгрии
Фото: ОКСШОР Тула.

Тульские пловцы привезли 8 медалей из Венгрии

Поздравляем наших ребят!

В городе Кечкемет (Венгрия) прошли международные соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) для спортсменов до 15 лет. Среди 250 участников из 12 стран спортсмены тульской ОКСШОР, выступавшие в категории 2008 г. р. и младше, завоевали 8 медалей!

Кирилл Понкратов занял первое место на дистанции 50 м в ластах, завоевал два серебра на дистанциях 200 м и 400 м в ластах, а также две бронзы — 50 м в классических ластах и 100 м в ластах.

Анастасия Терехова принесла в копилку Тульской области три медали: серебро на дистанциях 200 м кл/л и и 100 м в/ластах, а также бронзу на дистанции 400 м кл/л.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:21 +2
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