Тульские пловцы привезли 8 медалей из Венгрии

Фото: ОКСШОР Тула.

В городе Кечкемет (Венгрия) прошли международные соревнования по подводному спорту (плавание в ластах) для спортсменов до 15 лет. Среди 250 участников из 12 стран спортсмены тульской ОКСШОР, выступавшие в категории 2008 г. р. и младше, завоевали 8 медалей!

Кирилл Понкратов занял первое место на дистанции 50 м в ластах, завоевал два серебра на дистанциях 200 м и 400 м в ластах, а также две бронзы — 50 м в классических ластах и 100 м в ластах.

Анастасия Терехова принесла в копилку Тульской области три медали: серебро на дистанциях 200 м кл/л и и 100 м в/ластах, а также бронзу на дистанции 400 м кл/л.