Когда в Тулу вернутся морозы?

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется оттепелью, осадками и плотным порывистым ветром.

В понедельник и вторник даже ночью в Туле столбики термометров не опустятся ниже нуля. В дневные часы ожидается до +2°С. Однако в ночь на четверг в наш регион придет холодный атмосферный фронт. Ночью будет -5°С, а днем — около нуля.

С четверга до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, но в регион вернутся морозы. В ночь на 13 декабря ожидается -6°С, а на 14 — -7°С. В дневные часы тоже будет морозно.