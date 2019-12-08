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Когда в Тулу вернутся морозы?
Фото из архива Myslo.

Когда в Тулу вернутся морозы?

Синоптики подготовили прогноз.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется оттепелью, осадками и плотным порывистым ветром.
 
В понедельник и вторник даже ночью в Туле столбики термометров не опустятся ниже нуля. В дневные часы ожидается до +2°С. Однако в ночь на четверг в наш регион придет холодный атмосферный фронт. Ночью будет -5°С, а днем — около нуля.
 
 
С четверга до субботы включительно благодаря антициклону будет светить солнце, но в регион вернутся морозы. В ночь на 13 декабря ожидается -6°С, а на 14 — -7°С. В дневные часы тоже будет морозно.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:38 +7
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