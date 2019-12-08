новости
новости
Регистрация
В Тульской области разыскивают без вести пропавшую девушку

В Тульской области разыскивают без вести пропавшую девушку

К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

21-летняя Юлия Игоревна Рыбкина 6 декабря вышла из дома в Заводском районе города Орёл и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По некоторым данным, девушка могла направляться в Тулу.

Приметы пропавшей: рост 150 см, полного телосложения, длинные русые волосы, серые глаза.

Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые сапоги.

С собой: синий чемодан на колесах, черно-белый рюкзак в клетку.

Если что-либо знаете о местонахождении пропавшей Юлии, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 102, 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поиск пропавшихпропала девушкапоисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда в Тулу вернутся морозы?
Когда в Тулу вернутся морозы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.