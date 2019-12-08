В Тульской области разыскивают без вести пропавшую девушку

К ее поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

21-летняя Юлия Игоревна Рыбкина 6 декабря вышла из дома в Заводском районе города Орёл и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По некоторым данным, девушка могла направляться в Тулу.

Приметы пропавшей: рост 150 см, полного телосложения, длинные русые волосы, серые глаза.

Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, черные замшевые сапоги.

С собой: синий чемодан на колесах, черно-белый рюкзак в клетку.