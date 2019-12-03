Армянское бизнес-сообщество может создать в Тульской области крупный логистический центр

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Армения составил 5,7 млн долларов США.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Послом Республики Армения Варданом Тоганяном. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече шла речь о перспективах сотрудничества в различных сферах.

Алексей Дюмин отметил, что армяно-российские отношения прошли проверку временем и носят стратегический и союзнический характер. Они характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов.

– У Тульской области и Республики Армения большой потенциал для сотрудничества во всех отраслях. Мы активно взаимодействуем и в экономической сфере, и в социальной, а также в сфере туризма. Туляки все чаще ездят отдыхать именно в Армению, — подчеркнул Алексей Дюмин.

За 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Армения составил 5,7 млн долларов США.

Это на 35% больше, чем за такой же период 2018 года. На 27% вырос экспорт тульских товаров в Армению — сейчас его объем составляет 4,6 млн долларов. Это в основном продукция перерабатывающей промышленности, удобрения, изделия из алюминия.

Вардан Тоганян выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества, отметив, что Армения заинтересована в развитии экономических связей с Тульской областью. Посол также сообщил, что армянское бизнес-сообщество планирует создать в России крупный логистический центр и Тульская область рассматривается как одна из выгодных площадок с точки зрения развития транспортной инфраструктуры — близость к Москве и прямое транспортное сообщение с югом России.

Вардан Тоганян пригласил Алексея Дюмина в Армению с ответным визитом для продолжения обсуждения вопросов сотрудничества.