На трассе в Тульской области Renault опрокинулся в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 декабря в 9.00 на 49-м километре автодороги «Тула — Белев» в Дубенском районе 38-летняя женщина, находясь за рулем Renault Kangoo, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки — 6-летняя и 7-летняя девочки. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы. Младшая же перевозилась без использования специального детского удерживающего устройства.