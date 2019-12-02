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На трассе в Тульской области Renault опрокинулся в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области Renault опрокинулся в кювет

В аварии пострадали две девочки.

1 декабря в 9.00 на 49-м километре автодороги «Тула — Белев» в Дубенском районе 38-летняя женщина, находясь за рулем Renault Kangoo, по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки — 6-летняя и 7-летняя девочки. Старшая была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы. Младшая же перевозилась без использования специального детского удерживающего устройства.
 
госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что перевозка детей в салоне автомобиля должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими семилетнего возраста.

В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается пристегивать детей штатным ремнем безопасности на задних пассажирских сиденьях, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием ДУУ.

Стоит не забывать, что удерживающие устройства подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:55 +4
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