Экспертиза Myslo: Какую воду для кулеров можно пить

В Туле водопроводную воду не пьют. Многие заказывают для домашних и офисных кулеров доставку воды. Производители обещают качество. Проверим?

Какую воду мы проверили?

Для экспертизы мы заказали в наш офис Myslo воду, которую продают на территории Тульской области. Получилось 13 образцов (10 — питьевая вода, 3 — минеральная):

«Алексинская родниковая». Негазированная минеральная природная столовая вода (ООО «Циклон», Тульская область, г. Алексин).

Негазированная минеральная природная столовая вода (ООО «Циклон», Тульская область, г. Алексин). Acqua Rossini. Вода родниковая (ООО «Аква-Россини», Тульская область, г. Алексин).

Вода родниковая (ООО «Аква-Россини», Тульская область, г. Алексин). «Вкусная вода». Вода питьевая высшей категории «Дворцы» негазированная (ООО «Лучший продукт», Калужская область).

Вода питьевая высшей категории «Дворцы» негазированная (ООО «Лучший продукт», Калужская область). «Гармония природы». Вода питьевая артезианская высшей категории (ИП Демчев Р. К., Нижегородская область).

Вода питьевая артезианская высшей категории (ИП Демчев Р. К., Нижегородская область). «Демидовская люкс». Вода питьевая негазированная (ООО «Демидовская вода», Тульская область).

Вода питьевая негазированная (ООО «Демидовская вода», Тульская область). «Заокский родник». Негазированная минеральная природная питьевая столовая вода (ООО «Циклон», Тульская область, г. Алексин, ООО «Вымпел», Владимирская область).

Негазированная минеральная природная питьевая столовая вода (ООО «Циклон», Тульская область, г. Алексин, ООО «Вымпел», Владимирская область). «Новогорская». Вода питьевая природная негазированная (ЗАО «Семьюновское», Тульская область, Белевский район).

Вода питьевая природная негазированная (ЗАО «Семьюновское», Тульская область, Белевский район). «Окололуга». Вода питьевая негазированная (ООО «Агро­Ярово», Калужская область).

Вода питьевая негазированная (ООО «Агро­Ярово», Калужская область). Omela. Вода питьевая высшей категории, артезианская очищенная негазированная (ООО «Леамон», Калужская область).

Вода питьевая высшей категории, артезианская очищенная негазированная (ООО «Леамон», Калужская область). «СемерикЪ». Натуральная природная питьевая вода высшей категории (ООО «Компания СемерикЪ», Московская область).

Натуральная природная питьевая вода высшей категории (ООО «Компания СемерикЪ», Московская область). «Старомытищинский источник». Природная питьевая вода (ООО «Нфэктори», Московская область).

Природная питьевая вода (ООО «Нфэктори», Московская область). «Цветной колодец». Питьевая родниковая вода (ООО «Цветной колодец», Калужская область).

Питьевая родниковая вода (ООО «Цветной колодец», Калужская область). «Ясногорский источник». Вода минеральная природная столовая, настоящая артезианская (ООО «АДС», Тульская область, Ясногорский район).

Кто проводил экспертизу?

Все образцы воды мы доставили в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области. Питьевую природную воду исследовали на соответствие СанПин 2.1.4.111 6−02 (Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости), минеральную воду — на соответствие ТР ТС 021/2011 (Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»).

минеральная вода Имеют ли право производители писать на этикетке «минеральная вода»? Экспертиза показала, что все три исследованных образца «природной минеральной воды» «Заокский родник», «Ясногорский источник» и «Алексинская родниковая» не дотягивают до этого «звания» по показателям. В них меньше кальция и магния, чем в натуральной минеральной воде.

Питьевая вода

Питьевую воду исследуют по следующим показателям:

Общее число микроорганизмов при температуре +22°С и при +37°С

Общая минерализация

Жесткость

Кальций

Магний

Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов.

Микроорганизмы Важнейший показатель безопасности питьевой воды — содержание в ней микроорганизмов. Вода доставляется потребителям в многооборотной таре. Домой или в офис привозят воду, потом пустую бутыль возвращают. На производстве бутыль моют, снова наливают в нее воду и снова везут потребителю. И так много-много раз. Бактерии из тары оказываются в бутыли с водой, начинают размножаться. На производстве бутыль могут плохо промыть, использовать для мытья не совсем чистую воду. Если обрабатывать тару моющими и дезинфицирующими веществами, их остаточное количество может попасть в питьевую воду. Превышение нормативов по микробиологическим показателям — самая частая и большая проблема воды для кулеров. ОМЧ (общее микробное число) — санитарный показатель, который отражает общее содержание микроорганизмов в 1 мл воды. Норматив для бутилированной питьевой воды — не более 100 КОЕ/мл при температуре +22°C и не более 20 КОЕ/мл при температуре +37°C. Превышение нормативов по микробиологическим показателям — самая частая и большая проблема воды для кулеров. ОМЧ (общее микробное число) — санитарный показатель, который отражает общее содержание микроорганизмов в 1 мл воды. Норматив для бутилированной питьевой воды — не более 100 КОЕ/мл при температуре +22°C и не более 20 КОЕ/мл при температуре +37°C.

7 из 10 образцов воды по итогам экспертизы не соответствовали стандартам по микробиологии.

Общее число микроорганизмов в воде «Гармония природы» и «Новогорская» превышено в три раза (при +22°С), в 15 раз (при +37°С).

В воде Acqua Rossini превышено в два раза (при +22°С), в 10 раз (при +37°С). В воде «Цветной колодец» при +22 °C — верхняя граница нормы, зато общее число микроорганизмов при +37°C превышено в 15 раз.

В воде «Окололуга», «Вкусная вода» и Omela общее число микроорганизмом при +37°C в норме, но при +22 °C превышены в 2−3 раза.

Вода всех этих торговых марок небезопасна для человека.

Только три образца воды показали хорошие результаты: «Демидовская люкс», «Старомытищинский источник» и «Семе­рикъ», причем у «Демидовской люкс» общее число микроорганизмов равно нулю, что говорит об абсолютной безопасности воды и чистоте на производстве.

Микроэлементы

Ценность питьевой воды определяют микро- и макроэлементы, всего около 50 веществ. Практически на всех этикетках бутилированной воды указан общий уровень минерализации — это показатель количества содержащихся в воде растворённых веществ (неорганические соли, органические вещества).

С точки зрения ежедневного потребления воды оптимальным можно считать уровень 200-500 мг/л. Экспертиза показала, что в образцах Acqua Rossini, «Цветной колодец», Omela и «Окололуга» фактические данные ниже нормативных.

По данным экспертизы, кальция не хватает в воде Acqua Rossini, «Вкусная вода», «Гармония природы», Omela, «Цветной колодец». Магния — в этих же образцах и воде «Окололуга». Печально, что при постоянном употреблении такой воды может возникнуть дефицит кальция и магния в организме.

Жесткость

Показатель жесткости характеризует уровень содержания в воде растворенных солей. По ГОСТу жесткость воды выражается в градусах жесткости. В норме этот показатель должен составлять 1,5-7.

В шести исследованных образцах воды жесткость оказалась низкой: Acqua Rossini, «Цветной колодец», «Гармония природы», Omela, «Старомытищинский источник» и «Вкусная вода». Вода с такими показателями минерального состава нельзя назвать физиологически полноценной.