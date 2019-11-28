В Туле откроют «Добрый сундук» в помощь детским домам и малообеспеченным семьям

По информации портала «Открытые НКО».

Теперь тулякам не придется отправлять ненужную одежду в мусорку. Вещам будет подарена вторая жизнь.

3 декабря, в Международный день благотворительности, в Туле откроют «Добрый сундук». Это стало возможным благодаря экологическому проекту «Чулан» Общественного движения «МамКомпания» и Семейного парка активного отдыха «Джунгли Парк».

— У вас наверняка есть вещи, которыми вы уже не пользуетесь и с радостью бы отдали на хорошее дело: книги, игрушки и детские принадлежности. Теперь вы можете отнести вещи в «Добрый Сундук», а не на мусорку, и они пойдут на доброе дело, им будет подарена вторая жизнь. Ведь если что-то не нужно вам, это очень нужно другим, — рассказала Вера Петруничева, куратор и идейный вдохновитель проекта «Чулан» движения «МамКомпания».

Поддержать такой проект сможет каждый. Достаточно в часы работы ТУЦ «Сарафан» оставить в «Добром сундуке» в фойе рядом с «Джунгли Парком» книги, игрушки или детские принадлежности.

Раз в месяц волонтеры будут сортировать содержимое и отправлять вещи в детские дома, малообеспеченные семьи, а также в социальные центры. Сам сундук будет оформлен детскими рисунками победителей конкурса «Добрые дела».

Мероприятие пройдет в ТУЦ «Сарафан». Начало в 19.00.