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Погода в Туле 29 ноября: снег с дождём, туман и гололед

Погода в Туле 29 ноября: снег с дождём, туман и гололед

Синоптики обещают пониженное давление и до +4 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Ночью и днём небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Утром туман, возможен гололед.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 0 до ?5, днём – от ?1 до +4 градусов. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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