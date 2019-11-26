В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

За последнюю неделю этот показатель вырос на 13% – вирус подхватили более 4700 человек.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа – прививку сделали 36% жителей Тульской области. По данным Роспотребнадзора, ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе вполне типична для этого времени года.

Число людей, подхвативших вирусы, по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 13% – с жалобами на недомогание в медицинские учреждения Тульской области обратились 4795 пациентов.