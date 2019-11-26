В Тульской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ
За последнюю неделю этот показатель вырос на 13% – вирус подхватили более 4700 человек.
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа – прививку сделали 36% жителей Тульской области. По данным Роспотребнадзора, ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе вполне типична для этого времени года.
Число людей, подхвативших вирусы, по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 13% – с жалобами на недомогание в медицинские учреждения Тульской области обратились 4795 пациентов.
Консультации по вопросам профилактики заболеваний туляки могут получить по телефонам: 37-33-25, 37-30-77, 37-48-32.
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