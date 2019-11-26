Какие улицы Тулы останутся без света 27 ноября

В среду, с 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:

ул. Ф. Энгельса, 141,

ул. Кауля, 56-74 (чётн.),

пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.),

ул. Епифанская, 38-56-а (чётн.),

ул. Карла Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.),

ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.),

пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.),

п. Южный: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.),

ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,

ул. Октябрьская, 1, 2, 7,

ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,

ул. Болотникова, 14-28,

п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38.