Какие улицы Тулы останутся без света 27 ноября
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
В среду, с 9 до 17 часов скорректировать свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Ф. Энгельса, 141,
- ул. Кауля, 56-74 (чётн.),
- пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Епифанская, 38-56-а (чётн.),
- ул. Карла Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.),
- ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.),
- пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.),
- п. Южный: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.),
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,
- ул. Болотникова, 14-28,
- п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38.
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