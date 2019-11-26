На здании тульского экзотариума появился хамелеон

На новом здании тульского экзотариума устанавливают цифровой монитор в виде хамелеона. После завершения работ на нём будут транслироваться ролики об обитателях экзотариума.

Интерактивная конструкция монтируется по поручению главы региона Алексея Дюмина. Предполагается, что с помощью нового монитора посетители Центрального парка смогут больше узнать о рептилиях, рыбах и млекопитающих, живущих в экзотариуме, а также о проводимых в нём мероприятиях.