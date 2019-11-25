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В Новомосковске ранним утром на женщину напал грабитель

В Новомосковске ранним утром на женщину напал грабитель

Полицейские оперативно нашли преступника.

Ранним утром в воскресенье в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой ограбления, — на нее напал неизвестный, нанес несколько ударов, выхватил из рук сумку и скрылся. Общий ущерб составил свыше 6 тысяч рублей.

– Незамедлительно на розыск злоумышленника по имевшимся приметам были ориентированы все наряды полиции, дежурившие на улицах Новомосковска. Экипаж ППС, находившийся неподалеку от места происшествия, принял меры для розыска подозреваемого, проверяя дворы, скверы и лесопосадки, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Вскоре полицейские заметили мужчину, подходящего по описанию. Версия о его причастности к грабежу подтвердилась.

25-летнего безработного мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:03 +7
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