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Туляк вошел в состав экспедиции на МКС
Фото предоставлено госкорпорацией Роскосмос.

Туляк вошел в состав экспедиции на МКС

Николай Тихонов отправится на МКС в апреле 2020 года и пробудет там до октября.

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов, Андрей Бабкин и астронавт НАСА Крис Кэссиди отправятся на МКС в апреле 2020 года. Планируется, что они останутся там до октября. Тихонов и Бабкин отправятся на МКС впервые.

Николай Владимирович Тихонов родился в 1982 году в Новомосковске Тульской области в семье военного. Во время учёбы в школе он занимался в лаборатории радио и аэрокосмического моделирования им. А. Володина при новомосковском Дворце детского и юношеского творчества.

Николай окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, куда поступил без экзаменов как лауреат Всероссийского конкурса «Космос», работал инженером в РКК «Энергия».

С 2006 решением Межведомственной комиссии по отбору космонавтов Тихонов рекомендован к зачислению в отряд. И, наконец, следующей весной он отправится на орбиту. 

Новомосковцы хотят поддержать земляка: ребята, которые сейчас посещают лабораторию, в которой занимался в школьные годы Тихонов, хотят отправиться на Байконур и своими глазами увидеть старт корабля.

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