Развитие сельской медицины жители Шевелевки обсудили с министром здравоохранения Тульской области

Было отмечено, что доступность медицинской помощи не может ограничиваться открытием ФАПов и попросили организовать выездные приемы узких специалистов.

22 ноября министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк встретился с жителями деревни Шевелевка. Встреча прошла в новом фельдшерско-акушерском пункте.

«Место установки ФАПа выбрано по вашим просьбам, – сказал Алексей Эрк. –Конечно, мы учитывали расстояние до ближайшей поликлиники и численность жителей, но решающим моментом стали ваши обращения».

Житель Шевелевки Владимир Новиков отметил:

«Мы мечтали, чтоб ФАП был именно здесь – в шаговой доступности как со стороны поселка, так и со стороны старой деревни, вблизи детского сада. Вопрос о возращении ФАПа мы подняли в 2007 году. Мы шли по этому пути долгие годы. Огромную роль сыграл главный врач районной больницы, администрация района».

Шевелевский ФАП установлен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего в этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в Тульской области устанавливается 10 модульных ФАПов, 3 из них – в Щекинском районе.

На встрече с министром жители деревни поделились предложениями по улучшению организации медицинской помощи на селе. Прежде всего говорили о работе выездных врачебных бригад. Было отмечено, что доступность медицинской помощи не может ограничиваться открытием ФАПов, выездные приемы узких специалистов избавят селян от утомительных поездок в районную больницу.

Главный врач Щекинской районной больницы Алексей Анисочкин рассказал о том, как в районе организована работа передвижных медицинских диагностических комплексов. Первый выезд врачебно-сестринской бригады в Шевелевку запланирован на 5 декабря.

Встреча в новом ФАПе открыла целый ряд встреч представителей министерства здравоохранения с жителями области, общественными организациями и профессиональным сообществом. Алексей Эрк напомнил, что губернатор региона Алексей Дюмин обратил особое внимание на то, что при разработке программы модернизации первичного звена здравоохранения необходимо учесть мнение жителей. И в связи с этим поручил в каждом муниципалитете провести встречи с участием глав администраций и главврачей с привлечением ТОСов и старост, активной общественности и экспертов. В Щекинском районе такие встречи пройдут 26, 28 ноября и 3 декабря.