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Под Новомосковском у пруда поселился одинокий лебедь

Под Новомосковском у пруда поселился одинокий лебедь

Жители беспокоятся, что скоро водоем замерзнет и птица может погибнуть.

В Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» обратились жители мкрн Сокольники, обеспокоенные тем, что в пруду вблизи их населенного пункта неделю назад поселился лебедь.

Тревогу забили потому, что скоро зима, установятся постоянные минусовые температуры, и птица может погибнуть. Стоит отметить, что лебеди занесены в Красную книгу России.

 

Председатель «Экологической защиты» Вадим Баранов побывал на водоеме и оценил ситуацию:

«Пруд не замерзнет минимум неделю, значит, время для наблюдения за лебедем еще есть. Быть может, с ним все в порядке и он решил улететь в теплые края немного позже, тем более, что на пруду есть и утки, которые тоже еще не улетели. Если же окажется, что птица травмирована, то потребуется помощь специалистов в отлове. Место, куда можно определить лебедя на зимовку, уже найдено. Его согласились принять в зоопарке „Лукоморье“, который находится в Детском парке Новомосковска. Предварительно лебедя осмотрят ветеринары. Мы продолжаем следить за развитием событий» — пояснил Вадим Баранов.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:11 +7
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