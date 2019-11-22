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Погода в Туле 23 ноября: до -9 градусов и без осадков

Погода в Туле 23 ноября: до -9 градусов и без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер, давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность, без осадков.

Ветер восточной четверти, до восьми метров в секунду. Суббота будет морозной – ночью от -13 до -8 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление – 760-765 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +5
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