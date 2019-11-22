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Тульские школьники поздравят мам с праздником почтовыми открытками

Тульские школьники поздравят мам с праздником почтовыми открытками

Тематическая акция состоялась в городском Центре образования № 23.

В преддверии Дня матери тульские почтовики помогли учащимся Центра образования № 23 отправить поздравительные открытки своим мамам. Акция призвана поддержать традиции бережного отношения к семье и подарить школьникам возможность сделать приятный сюрприз своим мамам.

Под руководством педагога Елены Щербаковой школьники оформили красочные конверты для своих мам. В почтовые конверты дети вложили открытки и поделки, сделанные своими руками, написали поздравления и слова благодарности самому близкому на свете человеку.

Затем школьники посетили почтовое отделение, где вместе с сотрудниками Почты России поставили почтовый штемпель на красочные конверты и опустили письма в почтовый ящик. Все отправления будут доставлены адресатам в День матери – 24 ноября.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +1
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