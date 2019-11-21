Кадр из видео.
Туляки обсуждают привязанного к сцене медвежонка-«промоутера»
Животное приехало в пос. Ленинский вместе с цирком.
В группе ВКонтакте «Подслушано в Туле» появилась видеозапись, на которой запечатлен привязанный к сцене медвежонок. По словам автора ролика, в поселок Ленинский приехал цирк, а животное выступило в роли «промоутера»:
В комментариях туляки разделились на два лагеря: одним жалко медвежонка, они призывают запретить цирки с животными, а другие не увидели в этой ситуации ничего страшного, сравнив медведя с привязанной к будке собакой...
Друзья, а вы что думаете? Делитесь мнением в комментариях!
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Цирки с животными...
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