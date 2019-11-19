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23 ноября в Туле трамваи изменят схему движения
Фото из архива Myslo.

23 ноября в Туле трамваи изменят схему движения

Речь идет о маршрутах №12 и 13.

23 ноября на улице Станиславского в Туле из-за работ по опиловке деревьев будет ограничено движение трамвайного транспорта с 10.00 до 16.00 на участке от пр. Ленина до ул. Н. Руднева.

Движение трамваев маршрутов №№ 12,13 будет осуществляться по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

Кол-во,

ед

Схема движения

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

4

ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля

4

ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина

13

ст. «Металлург» — Красный перекоп — пос. Менделеевский

4

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля

5

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:03 +1
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