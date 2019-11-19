23 ноября в Туле трамваи изменят схему движения
Речь идет о маршрутах №12 и 13.
23 ноября на улице Станиславского в Туле из-за работ по опиловке деревьев будет ограничено движение трамвайного транспорта с 10.00 до 16.00 на участке от пр. Ленина до ул. Н. Руднева.
Движение трамваев маршрутов №№ 12,13 будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во,
ед
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
4
|
ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля
|
4
|
ул. М. Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина
|
13
|
ст. «Металлург» — Красный перекоп — пос. Менделеевский
|
4
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля
|
5
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр. Ленина