23 ноября в Туле трамваи изменят схему движения

Фото из архива Myslo.

23 ноября на улице Станиславского в Туле из-за работ по опиловке деревьев будет ограничено движение трамвайного транспорта с 10.00 до 16.00 на участке от пр. Ленина до ул. Н. Руднева.

Движение трамваев маршрутов №№ 12,13 будет осуществляться по измененной схеме: