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В Туле молодежный автоклуб и ГИБДД сняли совместный видеоролик
Фото: стоп-кадр из видео

В Туле молодежный автоклуб и ГИБДД сняли совместный видеоролик

Таким образом горожанам решили напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Участники одного из молодежных автоклубов города и сотрудники региональной Госавтоинспекции сняли видеоролик, в котором решили напомнить тулякам о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Кроме того, создатели хотят напомнить о последствиях, к которым может привести пренебрежение этими правилами.

Как сообщили в УГИБДД корреспонденту Myslo, видеоролик был снят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и приурочен к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:32 +4
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