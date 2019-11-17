Фото: стоп-кадр из видео
В Туле молодежный автоклуб и ГИБДД сняли совместный видеоролик
Таким образом горожанам решили напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Участники одного из молодежных автоклубов города и сотрудники региональной Госавтоинспекции сняли видеоролик, в котором решили напомнить тулякам о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Кроме того, создатели хотят напомнить о последствиях, к которым может привести пренебрежение этими правилами.
Как сообщили в УГИБДД корреспонденту Myslo, видеоролик был снят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и приурочен к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
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