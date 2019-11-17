В Туле молодежный автоклуб и ГИБДД сняли совместный видеоролик

Фото: стоп-кадр из видео

Участники одного из молодежных автоклубов города и сотрудники региональной Госавтоинспекции сняли видеоролик, в котором решили напомнить тулякам о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Кроме того, создатели хотят напомнить о последствиях, к которым может привести пренебрежение этими правилами.

Как сообщили в УГИБДД корреспонденту Myslo, видеоролик был снят в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и приурочен к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.