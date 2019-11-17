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Очевидец: «На пр. Ленина пешеход задел машину и обвинил водителя в наезде»

Очевидец: «На пр. Ленина пешеход задел машину и обвинил водителя в наезде»

Инцидент произошел вечером 17 ноября.

Вечером 17 ноября на территории автозаправки, которая находится рядом с домом № 112 на пр. Ленина в Туле, произошел необычный дорожный инцидент.

По словам очевидцев, водитель Nissan Qashqai начал выезжать с территории автозаправки и остановился, чтобы пропустить пешехода. В этот момент последний задел бампер автомобиля, после чего заявил, что его сбили и потребовал вызова сотрудников ДПС.

По мнению очевидца, пешеход мог «пойти на принцип» из-за недовольства тем, что ему оставили мало места для прохода.

Повреждений нет ни у машины, ни у пешехода. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:20 +12
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