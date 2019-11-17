«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура

Фото: tulitsa.com

Третий матч в рамках II тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» против волгодонского «Импульса» волейболистки «Тулицы» провели на одном дыхании. Лучше всяких слов это показывает счет в партиях — 25:7, 25:12, 25:18.



Как сообщает пресс-служба команды, таким образом в копилке наших спортсменок две победы в трех поединках второго тура. Всего же у «Тулицы» 5 побед в 6-ти матчах и пока четвертое место в турнирной таблице.