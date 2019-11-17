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«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура
Фото: tulitsa.com

«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура

Матч в Волгодонске завершился со счетом 3:0 в пользу нашей команды.

Третий матч в рамках II тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А» против волгодонского «Импульса» волейболистки «Тулицы» провели на одном дыхании. Лучше всяких слов это показывает счет в партиях — 25:7, 25:12, 25:18.

Как сообщает пресс-служба команды, таким образом в копилке наших спортсменок две победы в трех поединках второго тура. Всего же у «Тулицы» 5 побед в 6-ти матчах и пока четвертое место в турнирной таблице.

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«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 1
«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 2
«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 3
«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 4
«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 5
«Тулица» второй раз обыграла «Импульс» в матче II тура, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:06 +3
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