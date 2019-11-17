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В Тульских школах прошли митинги, посвященные Дню памяти жертв ДТП
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульских школах прошли митинги, посвященные Дню памяти жертв ДТП

Сотрудники региональной Госавтоинспекции напомнили подросткам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

Каждый год в третье воскресенье ноября во всем мире чтят память погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В рамках регионального проекта в образовательных учреждениях Тульской области тоже прошли митинги, посвященные Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

«В ходе митингов, инспекторы напомнили школьникам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, уделив особое внимание безопасности при пересечении проезжих частей дорог. В завершении митингов в память о погибших в авариях детях в небо были выпущены воздушные шары», — сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

 

Во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает более трех тысяч человек и около ста тысяч получают серьезные травмы. Самым страшным является то, что автокатастрофы уносят жизни маленьких участников дорожного движения, и зачастую по вине нас, взрослых.

Цель Всемирного дня памяти жертв ДТП — почтить память и выразить соболезнования членам семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:04 +1
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