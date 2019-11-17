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В Веневском районе поймали дачного вора
Фото: bloknot-volgodonsk.ru

В Веневском районе поймали дачного вора

В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад в веневскую полицию обратился хозяин дачи, которая находится в поселке Мордвес. В заявлении он указал, что у него украли микроволновку, сварочный аппарат, электродрель, болгарку, электролобзик, ТВ-ресивер, циркуляционный насос, продукты питания и одежду. Кроме того, злоумышленник проник в гараж и похитил оттуда металлические изделия.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен нигде не работающий ранее судимый 33-летний житель села Трухачевка. Мужчина сознался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу. А в полиции уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:01 +5
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дачная кражакриминалкражанезаконное проникновение в жилище
Место
Тульская областьВеневский район

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