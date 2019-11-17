В Новомосковске полиция задержала похитителя коньяка

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Подозреваемому 33 года и официально они нигде не работает.

Недавно в новомосковский отдел полиции сообщили о покушении на грабеж. Как следовало из заявления, в магазине на ул. Комсомольской неизвестный мужчина пытался открыто похитить бутылку коньяка.



«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан нигде не работающий 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.



В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения видео подписки о невыезде.