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В Новомосковске полиция задержала похитителя коньяка
Image by Лечение наркомании from Pixabay

В Новомосковске полиция задержала похитителя коньяка

Подозреваемому 33 года и официально они нигде не работает.

Недавно в новомосковский отдел полиции сообщили о покушении на грабеж. Как следовало из заявления, в магазине на ул. Комсомольской неизвестный мужчина пытался открыто похитить бутылку коньяка.
 

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан нигде не работающий 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч.1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения видео подписки о невыезде.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:01 +3
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