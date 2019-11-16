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В Туле заканчиваются работы по осеннему озеленению
Фото tula.ru.

В Туле заканчиваются работы по осеннему озеленению

Погода позволяет вести посадку деревьев, кустарников и цветов вплоть до 20 ноября.

В городе сажают деревья: липу, клен, рябину, сосну, павловнию, белую акацию. Среди кустарников предпочтение отдали саженцам сирени, чубушника, гортензии, барбариса, пузыреплодника, вейгелы, форзиции, спиреи и розы.


Павловния в цвету.

Многообразие цветов — ирисы, астильбы, лилейники, пионы, бархатцы, бегонии, циценарии, петунии, виолы, тюльпаны и крокусы — появилось на главных и второстепенных улицах города, в популярных у туляков местах отдыха.

До 20 ноября в Туле посадят 50 деревьев и 500 кустарников. В текущем году в городе были высажены 1060 саженцев деревьев, 9560 кустарников, 7500  многолетних цветов, 140 тыс. однолетников, 155 тыс. луковичных, на пяти адресах устроены газоны из разнотравья.

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