24-летний житель Венева задержан за кражу парфюмерии

В дежурную часть отдела МВД по Венёвскому району с заявлением обратилась директор парфюмерного магазина.

Женщина сообщила, что из торгового зала магазина на улице Большие Городенцы совершена кража парфюмерии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных внутри магазина камер видеонаблюдения, полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 24-летний житель Венёвского района.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

От задержанного получены признательные показания. Похищенный товар изъят.