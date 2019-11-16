новости
новости
Регистрация
24-летний житель Венева задержан за кражу парфюмерии

24-летний житель Венева задержан за кражу парфюмерии

В дежурную часть отдела МВД по Венёвскому району с заявлением обратилась директор парфюмерного магазина.

Женщина сообщила, что из торгового зала магазина на улице Большие Городенцы совершена кража парфюмерии. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре записи с установленных внутри магазина камер видеонаблюдения, полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 24-летний житель Венёвского района.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

От задержанного получены признательные показания. Похищенный товар изъят.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражапарфюмериямагазин
Место
ВеневТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле заканчиваются работы по осеннему озеленению
В Туле заканчиваются работы по осеннему озеленению
В Туле на открытии Губернского катка выступили «Иванушки International»: фоторепортаж
В Туле на открытии Губернского катка выступили «Иванушки International»: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.