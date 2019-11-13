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В Пролетарском районе Тулы 14 ноября отключат холодную воду

В Пролетарском районе Тулы 14 ноября отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами на улице Металлургов.

В четверг, 14 ноября, с 10.00 до окончания ремонта на улице Металлургов сотрудниками «Тулагорводоканала» будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Волкова, д. 1 к. 1, 1 к. 3, 2-А, 2 к. 2, 3, 3 к. 1, 3к. 2, 3 к. 4, 4, 4-А, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8-А, 9, 9-А, 10, 11, 11-А, 13, 14, 15, 15-А, 15-Б, 15-В,
  • 2-й пр-д Металлургов, д. 1-А, 2, 2 к. 2, 2-А, 3-Б, 4, 4-А, 5, 5-Б, 9,
  • ул. Металлургов, д. 24, 26, 28, 30, 41-А, 41-Б, 43-А, 43-Б, 43-В, 45-В, 45-Г, 45-Д, 52-А,
  • ул. Кутузова, д. 104-Б, 110-А, 112, 114, 114-А, 116, 118, 120,
  • ул. Чаплыгина, 3-А, 13,
  • ул. Фабричная, д. 1, 5, 7, 9,
  • ул. Приупская, д. 19, 21, 21-А.

Также будет ограничено водоснабжение в домах № 3-7 по ул. Седова и в доме № 46-А по ул. Оружейной.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:22 +1
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