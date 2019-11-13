Чужой кошелек с 20 тысячами рублей не принес туляку радости

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Недавно покупатель одного из тульских гипермаркетов выронил в торговом зале свой кошелек. Другой посетитель магазина увидел это, но ничего не сказал об этом законному владельцу и забрал из кошелька лежавшие там 20 тысяч рублей.

«Обнаружив позже отсутствие имущества, потерпевший обратился в полицию. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили вероятного злоумышленника. 32-летний неработающий подозреваемый признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».