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Чужой кошелек с 20 тысячами рублей не принес туляку радости
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Недавно покупатель одного из тульских гипермаркетов выронил в торговом зале свой кошелек. Другой посетитель магазина увидел это, но ничего не сказал об этом законному владельцу и забрал из кошелька лежавшие там 20 тысяч рублей.
«Обнаружив позже отсутствие имущества, потерпевший обратился в полицию. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили вероятного злоумышленника. 32-летний неработающий подозреваемый признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».